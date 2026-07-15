Наступ РФ на Харківщині: що відбувається біля Вовчанська

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська посилили активність на прикордонні Харківської області та намагаються знайти нові напрямки для просування. Водночас масштабного прориву на Вовчанському напрямку українські військові поки не фіксують. Окупанти дедалі рідше використовують бронетехніку та змушені постійно поповнювати втрати особового складу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Нові напрямки

Речник ОСУВ Віктор Трегубов повідомив, що російські війська активізували спроби розширити так звану буферну зону біля кордону. За його словами, окупанти більше не концентруються лише на вже відомих напрямках, а шукають нові ділянки для наступу. Зокрема, вони намагаються просуватися в районах Гранова, Козачої Лопані та інших прикордонних населених пунктів.

"Вони шукають нові шляхи. Вони шукають нові точки докладання зусиль. Зокрема, намагаються лізти на Гранів та Козачу Лопань. Є тиск через кордон там, де його раніше не було", — сказав Трегубов.

Бої біля Дегтярного

Речник пояснив, що населений пункт Дегтярне має особливе розташування, адже з трьох боків межує з територією Росії. Саме тому окупанти скористалися цією особливістю, однак не зробили цю ділянку головним напрямком свого наступу.

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"Просуватися звідти надалі вони намагалися, але це не ключова точка докладання зусиль. Вони просто скористалися тим, що населений пункт з трьох боків оточений територією Російської Федерації", — зазначив речник.

Ситуація у Вовчанську

За словами Трегубова, зараз немає підтверджень того, що російські війська готують масштабний наступ на Вовчанськ. Ворог і надалі намагається покращити свої позиції, однак українські військові неодноразово зривали ці плани. Зокрема, окупанти намагалися навести переправи через річку Вовча, але їх швидко знищували.

"Станом на зараз не можу підтвердити, що вони концентруються для великої операції. Українські сили залишаються на південно-східних околицях Вовчанська, а Вовчанські Хутори росіяни також не взяли", — розповів Трегубов.

Контроль міста

Речник визнав, що більша частина Вовчанська зараз перебуває під російським контролем. Водночас українські підрозділи продовжують утримувати позиції на південно-східних околицях міста. За його словами, північна частина Вовчанська практично повністю зруйнована і вже фактично перестала існувати як міська забудова.

"Українці тримаються на південно-східних околицях і в південно-східних будівлях. Якщо говорити про північну частину міста, то її фактично вже немає — вона повністю зруйнована", — сказав речник.

Менше техніки

Трегубов зазначив, що останнім часом російська армія значно рідше використовує бронетехніку на цьому напрямку. Причиною він назвав активну роботу українських безпілотників, удари по логістиці та проблеми із забезпеченням паливом. Через це окупанти дедалі частіше діють малими піхотними групами.

"Техніка використовується вкрай обмежено. Дуже велика активність БПЛА на оптоволокні, ефективно працюють удари по логістиці, а на окремих напрямках у росіян є проблеми навіть із дизельним паливом", — наголосив Трегубов.

Резерви ворога

Попри втрати, Росія поки що має можливість поповнювати свої підрозділи новими військовими. Однак, за словами речника, зараз ідеться не про посилення угруповання, а лише про заміну загиблих і поранених. Це дозволяє окупантам підтримувати чисельність підрозділів, але не створює переваги на полі бою.

"У нас ідеться про поповнення існуючих втрат. Для цього в них поки що є ресурси, але це не означає, що вони нарощують сили для масштабного наступу", — підсумував Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, але дедалі частіше використовують нову тактику. Замість великих штурмових підрозділів окупанти наступають малими групами, які майже безперервно намагаються прорвати українську оборону. Водночас ворог активно застосовує безпілотники та адаптує логістику до нових умов війни.