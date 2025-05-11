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Росіяни скинули КАБ на житловий сектор Харківщини — які наслідки

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Дата публікації: 11 травня 2025 18:17
Обстріл Харківщини 11 травня — росіяни скинули КАБ на будинки
Рятувальники на місці удару на Харківщині. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 11 травня завдали удару по Харківській області керованою авіабомбою. Окупанти атакували житловий сектор.

Про це повідомили в ДСНС України

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Обстріли Харківщини 11 травня

Рятувальники розповіли, що сьогодні росіяни обстріляли село Садовод у Куп'янському районі. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки та виникла пожежа на площі 130 кв.м — горіли квартири й господарські споруди.

Обстріли Харківщини 11 травня
Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Харківщині. Фото: ДСНС
Росіяни атакували село Садовод на Харківщині
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

"Постраждали дві жінки — у них гостра стресова реакція. Під час гасіння рятувальники ДСНС також врятували кролика", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що до ліквідації наслідків було залучено дві пожежно-рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС.

Нагадаємо, минулої доби, 10 травня, окупанти скинули 13 КАБів на Харківщину. Внаслідок ворожих атак є постраждалі. 

Крім того, армія РФ 10 травня вдарила по Донеччині. Вони 11 разів обстріляли населені пункти в регіоні. 

ДСНС Харківська область обстріли війна в Україні авіабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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