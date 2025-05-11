Обстріл Харківщини 11 травня — росіяни скинули КАБ на будинки

Росіяни скинули КАБ на житловий сектор Харківщини — які наслідки
Російські війська вдень 11 травня завдали удару по Харківській області керованою авіабомбою. Окупанти атакували житловий сектор.
Про це повідомили в ДСНС України.
Обстріли Харківщини 11 травня
Рятувальники розповіли, що сьогодні росіяни обстріляли село Садовод у Куп'янському районі. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки та виникла пожежа на площі 130 кв.м — горіли квартири й господарські споруди.
"Постраждали дві жінки — у них гостра стресова реакція. Під час гасіння рятувальники ДСНС також врятували кролика", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до ліквідації наслідків було залучено дві пожежно-рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС.
Нагадаємо, минулої доби, 10 травня, окупанти скинули 13 КАБів на Харківщину. Внаслідок ворожих атак є постраждалі.
Крім того, армія РФ 10 травня вдарила по Донеччині. Вони 11 разів обстріляли населені пункти в регіоні.
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