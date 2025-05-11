Обстріл Харківщини 11 травня — росіяни скинули КАБ на будинки

Рятувальники на місці удару на Харківщині. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 11 травня завдали удару по Харківській області керованою авіабомбою. Окупанти атакували житловий сектор.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Обстріли Харківщини 11 травня

Рятувальники розповіли, що сьогодні росіяни обстріляли село Садовод у Куп'янському районі. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки та виникла пожежа на площі 130 кв.м — горіли квартири й господарські споруди.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Харківщині. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

"Постраждали дві жінки — у них гостра стресова реакція. Під час гасіння рятувальники ДСНС також врятували кролика", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків було залучено дві пожежно-рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС.

Нагадаємо, минулої доби, 10 травня, окупанти скинули 13 КАБів на Харківщину. Внаслідок ворожих атак є постраждалі.

Крім того, армія РФ 10 травня вдарила по Донеччині. Вони 11 разів обстріляли населені пункти в регіоні.