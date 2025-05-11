Обстрел Харьковщины 11 мая — россияне сбросили КАБ на дома

Спасатели на месте удара на Харьковщине. Фото: ГСЧС

Российские войска днем 11 мая нанесли удар по Харьковской области управляемой авиабомбой. Оккупанты атаковали жилой сектор.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины 11 мая

Спасатели рассказали, что сегодня россияне обстреляли село Садовод в Купянском районе. В результате вражеской атаки повреждены два двухэтажных жилых дома и возник пожар на площади 130 кв.м — горели квартиры и хозяйственные постройки.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Харьковщине. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

"Пострадали две женщины — у них острая стрессовая реакция. Во время тушения спасатели ГСЧС также спасли кролика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены два пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, оккупанты сбросили 13 КАБов на Харьковщину. В результате вражеских атак есть пострадавшие.

Кроме того, армия РФ 10 мая ударила по Донецкой области. Они 11 раз обстреляли населенные пункты в регионе.