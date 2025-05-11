Обстрел Харьковщины 11 мая — россияне сбросили КАБ на дома

Россияне сбросили УАБ на жилой сектор Харьковщины — детали
Российские войска днем 11 мая нанесли удар по Харьковской области управляемой авиабомбой. Оккупанты атаковали жилой сектор.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Обстрелы Харьковщины 11 мая
Спасатели рассказали, что сегодня россияне обстреляли село Садовод в Купянском районе. В результате вражеской атаки повреждены два двухэтажных жилых дома и возник пожар на площади 130 кв.м — горели квартиры и хозяйственные постройки.
"Пострадали две женщины — у них острая стрессовая реакция. Во время тушения спасатели ГСЧС также спасли кролика", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены два пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.
Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, оккупанты сбросили 13 КАБов на Харьковщину. В результате вражеских атак есть пострадавшие.
Кроме того, армия РФ 10 мая ударила по Донецкой области. Они 11 раз обстреляли населенные пункты в регионе.
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