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Росіяни скинули понад 20 авіабомб на Вовчанську громаду на Харківщині, — ОВА

11 травня 2024 18:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни скинули понад 20 авіабомб на Вовчанську громаду на Харківщині, — ОВА
Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники активізували обстріли Вовчанської громади Харківської області. Так, протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на місто й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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"Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БпЛА", — йдеться у дописі.

Зокрема, о 11:30 у Вовчанську росіяни поцілили у приватний будинок — обійшлося без постраждалих. А о 15:45 в селі Вовчанські Хутори через обстріли горів приватний будинок. Тоді ж у Вовчанську через ворожий удар було поранено 64-річного чоловіка. 

Крім того, внаслідок скидання КАБів на будинки загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки та ще один постраждав.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади на Херсонщині. Наразі відомо про травмовану жінку та загиблого чоловіка.

Також ми писали, що російські війська вдарили по житловій забудові Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.

Харків
Харківська область
обстріли
ракети
війна в Україні
авіабомба

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