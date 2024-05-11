Россияне сбросили более 20 авиабомб на Волчанскую громаду в Харьковской области, — ОВА

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики активизировали обстрелы Волчанской громады Харьковской области. Так, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на город и населенные пункты около 20 авиационных бомб.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Волчанска 11 мая

"Более 20 КАБов было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БпЛА", — говорится в сообщении.

В частности, в 11.30 в Волчанске россияне попали в частный дом — обошлось без пострадавших. А в 15:45 в селе Волчанские Хутора из-за обстрелов горел частный дом. Тогда же в Волчанске из-за вражеского удара был ранен 64-летний мужчина.

Кроме того, в результате сброса КАБов на дома погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины и еще один пострадал.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады в Херсонской области. Сейчас известно о травмированной женщине и погибшем мужчине

Также мы писали, что русские войска ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.