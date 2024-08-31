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Росіяни вбили у Харкові відому художницю — Сергій Жадан показав її передсмертний малюнок

31 серпня 2024 10:03
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Харкові загинула художниця Ніка Кожушко
Художниця Ніка Кожушко. Фото: Новинарня
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Харкові внаслідок обстрілів загинула відома 18-річна художниця Вероніка Кожушко. Вона прославилася своїми графічними роботами з образами Харкова та українських письменників епохи розстріляного відродження.

Про її смерть 30 серпня сповістив український письменник Сергій Жадан у Facebook.

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Загинула Вероніка Кожушко

"Сьогодні (30 серпня. — Ред.), під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко — дуже юна, щира і обдарована", — написав Сергій Жадан. 

Жадан
Допис Сергія Жадана. Фото: скриншот

Письменник додав, що за годину до смерті Вероніка Кожушко писала йому та надіслала йому свій останній малюнок. Він показав його у соцмережі.

малюнок кожушко
Останній малюнок Вероніки Кожушко. Фото: Сергій Жадан

"За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", — написав Жадан.

Вероніка Кожушко
Фото Вероніки Кожушко. Фото: скриншот

Що відомо про Вероніку Кожушко

Літературознавиця Ярина Цимбал поділилася своїми враженнями про знайомство та дружбу з Веронікою Кожушко.

"Я познайомилася з Нікою, коли вона прийшла знімати мій квартирник у "Слові". Вони прийшли трохи раніше: троє юних дівчат і один так само юний хлопець. У них була фотосесія: в кадрі — торби-шопери Нічиної роботи, листівки. На них Держпром, "Слово", Семенко, Хвильовий, Курбас. Ніка така трепетна, така юна, аж дитина. І дуже талановита. Ми говорили в "Слові" і в Літмузеї, вона так зраділа, що мені сподобалися її роботи, наче це було щось дивне. А я раділа новому знайомству в Харкові, її молодості й таланту. Ось у мене дві її картини в рамах, ми ще не встигли повісити їх на стіну. Ось торбинка з Держпромом. А Ніки уже немає. Сьогодні вона загинула під час обстрілу Харкова. Її вбила росія. Я не хочу і не можу цьому повірити", — розповіла вона.

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смерть Харків обстріли Сергій Жадан художники

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