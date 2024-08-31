Обстріл Харкова 30 серпня — число постраждалих зросло до 97 осіб

Пожежники гасять полум'я після влучання російської бомби. Фото: Харківська ОВА

У п'ятницю, 30 серпня, російські загарбники завдали потужного ракетного удару по Харкову. Станом на зараз відомо про 97 постраждалих власлідок ворожих влучань по житлових будинках, серед них 22 неповнолітніх.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх", — зазначив Синєгубов.

Також очільник ОВА нагадав, що наразі число загиблих складає 7 осіб.

Раніше ми повідомляли, що 30 серпня російські загарбники вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30, внаслідок чого є жертви і руйнування.