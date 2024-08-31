В Харькове погибла художница Ника Кожушко

Художница Ника Кожушко. Фото: Новинарня

В Харькове в результате обстрелов погибла известная 18-летняя художница Вероника Кожушко. Она прославилась своими графическими работами с образами Харькова и писателей эпохи расстрелянного возрождения.

О ее смерти 30 августа известил украинский писатель Сергей Жадан в Facebook.

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Погибла Вероника Кожушко

"Сегодня (30 августа. — Ред.), во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко — очень юная, искренняя и одаренная", — написал Сергей Жадан.

Сообщение Сергея Жадана. Фото: скриншот

Писатель добавил, что за час до смерти Вероника Кожушко писала ему и отправила ему свой последний рисунок. Он показал его в соцсети.

Последний рисунок Вероники Кожушко. Фото: Сергей Жадан

"За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", — написал Жадан.

Фото Вероники Кожушко. Фото: скриншот

Что известно о Веронике Кожушко

Литературовед Ярина Цимбал поделилась своими впечатлениями о знакомстве и дружбе с Вероникой Кожушко.

"Я познакомилась с Никой, когда она пришла снимать мой квартирник в "Слове". Они пришли чуть раньше: трое юных девушек и один такой же юный парень. У них была фотосессия: в кадре — сумки-шоперы Никиной работы, открытки. На них Госпром, "Слово", Семенко, Хвылевой, Курбас. Ника такая трепетная, такая юная, прямо ребенок. И очень талантливая. Мы говорили в "Слове" и в Литмузее, она так обрадовалась, что мне понравились ее работы, как будто это было что-то странное. А я радовалась новому знакомству в Харькове, ее молодости и таланту. Вот у меня две ее картины в рамах, мы еще не успели повесить их на стену. Вот сумочка с Госпромом. А Ники уже нет. Сегодня она погибла во время обстрела Харькова. Ее убила россия. Я не хочу и не могу в это поверить", — рассказала она.