Росіяни вдарили бомбами по церкві Купʼянська — є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: Суспільне

Російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у середу, 28 лютого.

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Влучили у кафе і церкву

"Серед дня окупанти завдали удари КАБами по Куп'янську. Пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув", — говориться у повідомленні поліції.

Чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу. Фото: поліція Харківщини

Також правоохоронці зафіксували влучання у церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми.

Крім того, росіяни обстріляли село Плоске Великобурлуцької громади. Є інформація про руйнування.

Загиблий внаслідок обстрілу чоловік. Фото: поліція Харківщини

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей, поранення отримали п'ятеро.

Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області прокурори задокументували наслідки ворожих артилерійських обстрілів у Куп'янському районі. Пошкоджено житлові будівлі та господарчі споруди. Також загинув собака.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.