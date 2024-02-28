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Росіяни вдарили бомбами по церкві Купʼянська — є загиблі та поранені

28 лютого 2024 17:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни вдарили бомбами по церкві Купʼянська — є загиблі та поранені
Наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у середу, 28 лютого.

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"Серед дня окупанти завдали удари КАБами по Куп'янську. Пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув", — говориться у повідомленні поліції. 

загиблий
Чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу. Фото: поліція Харківщини

Також правоохоронці зафіксували влучання у церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми.

Крім того, росіяни обстріляли село Плоске Великобурлуцької громади. Є інформація про руйнування.

загиблий
Загиблий внаслідок обстрілу чоловік. Фото: поліція Харківщини

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей, поранення отримали п'ятеро.

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Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області прокурори задокументували наслідки ворожих артилерійських обстрілів у Куп'янському районі. Пошкоджено житлові будівлі та господарчі споруди. Також загинув собака.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

війна
Україна
Харківська область
обстріли
Куп'янськ

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