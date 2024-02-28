Россияне ударили бомбами по церкви Купянска — есть погибшие и раненые
Российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в среду, 28 февраля.
Попали в кафе и церковь
"Среди дня оккупанты нанесли удары КАБами по Купянску. Повреждены помещения кафе. Ранения получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб", — говорится в сообщении полиции.
Также правоохранители зафиксировали попадание в церковь Иисуса Христа. Под завалами оказался 58-летний пастырь. Он получил не совместимые с жизнью травмы.
Кроме того, россияне обстреляли село Плоское Великобурлукской громады. Есть информация о разрушениях.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара погибли два человека, ранения получили пятеро.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области прокуроры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе. Повреждены жилые строения и хозяйственные постройки. Также погибла собака.
Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.
Читайте Новини.LIVE!