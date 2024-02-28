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Россияне ударили бомбами по церкви Купянска — есть погибшие и раненые

28 февраля 2024 17:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне ударили бомбами по церкви Купянска — есть погибшие и раненые
Последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в среду, 28 февраля.

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Попали в кафе и церковь

"Среди дня оккупанты нанесли удары КАБами по Купянску. Повреждены помещения кафе. Ранения получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб", — говорится в сообщении полиции.

погибший
Мужчина погиб в результате вражеских обстрелов. Фото: полиция Харьковщины

Также правоохранители зафиксировали попадание в церковь Иисуса Христа. Под завалами оказался 58-летний пастырь. Он получил не совместимые с жизнью травмы.

Кроме того, россияне обстреляли село Плоское Великобурлукской громады. Есть информация о разрушениях.

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Погибший в результате обстрела мужчина. Фото: полиция Харьковщины

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара погибли два человека, ранения получили пятеро.

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Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области прокуроры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе. Повреждены жилые строения и хозяйственные постройки. Также погибла собака.

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

война
Украина
Харьковская область
обстрелы
Купянск

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