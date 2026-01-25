Обстрел Харькова 25 января — россияне ударили дронами

Спасатель ликвидирует последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 25 января ударили по Харькову ударными дронами. В одном из районов города есть попадания.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Обстрел Харькова 25 января

Обновлено в 13:00. Мэр Харькова сообщил, что произошло попадание в частный жилой дом. На месте работают соответствующие службы.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Терехов рассказал, что сегодня российский БпЛА ударил по Слободскому району Харькова.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Незадолго стало известно об ударе по Немышлянскому району города. Сейчас последствия уточняются. Пока информации о пострадавших нет.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, ночью 25 января армия РФ атаковала Украину баллистикой и ударными дронами. Работы по уничтожению целей велись сразу в нескольких регионах страны.

Кроме того, в течение последних суток россияне нанесли 754 удара по Запорожской области. Ранения получила 39-летняя женщина.