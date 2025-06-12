Обстріл Харкова 12 червня — окупанти пошкодили школу

Люди ліквідовують наслідки російського удару по школі в Харкові. Фото: скриншот

Російські окупанти у ніч проти 12 червня атакували дронами Харків. Зокрема, під ударом опинилася школа у Шевченківському районі.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.

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Комунальні служби та працівники школи працюють над ліквідацією наслідків російського удару. Вони приводять територію до ладу.

Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Атака окупантів пошкодила фасад та скління.

Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня загарбники атакували Харків ударними безпілотниками. Пожежі сталися у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах.

Крім того, внаслідок російської атаки є влучання в багатоповерхівку Харкова.