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Головна Харків Росіяни вдарили дронами по школі в Харкові — фоторепортаж

Росіяни вдарили дронами по школі в Харкові — фоторепортаж

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Дата публікації: 12 червня 2025 12:29
Обстріл Харкова 12 червня — окупанти пошкодили школу
Люди ліквідовують наслідки російського удару по школі в Харкові. Фото: скриншот
Ключові моменти Удар РФ по школі Харкова 12 червня

Російські окупанти у ніч проти 12 червня атакували дронами Харків. Зокрема, під ударом опинилася школа у Шевченківському районі.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.

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Удар РФ по школі Харкова 12 червня

Комунальні служби та працівники школи працюють над ліквідацією наслідків російського удару. Вони приводять територію до ладу.

Обстріл Харкова 12 червня
Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Російський удар по Харкову 12 червня
Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня
Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Атака окупантів пошкодила фасад та скління.

Удар РФ по Харкову 12 червня
Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського удару по Харкову 12 червня
Пошкоджена школа в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня загарбники атакували Харків ударними безпілотниками. Пожежі сталися у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах.

Крім того, внаслідок російської атаки є влучання в багатоповерхівку Харкова.

війна Харків безпілотники обстріли окупанти школа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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