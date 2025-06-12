Обстріл Харкова 12 червня — окупанти пошкодили школу

Росіяни вдарили дронами по школі в Харкові — фоторепортаж
Люди ліквідовують наслідки російського удару по школі в Харкові. Фото: скриншот
Ключові моменти Удар РФ по школі Харкова 12 червня
Російські окупанти у ніч проти 12 червня атакували дронами Харків. Зокрема, під ударом опинилася школа у Шевченківському районі.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.
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Удар РФ по школі Харкова 12 червня
Комунальні служби та працівники школи працюють над ліквідацією наслідків російського удару. Вони приводять територію до ладу.
Атака окупантів пошкодила фасад та скління.
Нагадаємо, у ніч проти 12 червня загарбники атакували Харків ударними безпілотниками. Пожежі сталися у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах.
Крім того, внаслідок російської атаки є влучання в багатоповерхівку Харкова.
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