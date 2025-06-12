Обстрел Харькова 12 июня — оккупанты повредили школу

Люди ликвидируют последствия российского удара по школе в Харькове. Фото: скриншот

Российские оккупанты в ночь на 12 июня атаковали дронами Харьков. В частности, под ударом оказалась школа в Шевченковском районе.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий.

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Удар РФ по школе Харькова 12 июня

Коммунальные службы и работники школы работают над ликвидацией последствий российского удара. Они приводят территорию в порядок.

Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Атака оккупантов повредила фасад и остекление.

Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 12 июня захватчики атаковали Харьков ударными беспилотниками. Пожары произошли в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах.

Кроме того, в результате российской атаки есть попадание в многоэтажку Харькова.