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Главная Харьков Россияне ударили дронами по школе в Харькове — фоторепортаж

Россияне ударили дронами по школе в Харькове — фоторепортаж

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Дата публикации 12 июня 2025 12:29
Обстрел Харькова 12 июня — оккупанты повредили школу
Люди ликвидируют последствия российского удара по школе в Харькове. Фото: скриншот
Ключові моменти Удар РФ по школе Харькова 12 июня

Российские оккупанты в ночь на 12 июня атаковали дронами Харьков. В частности, под ударом оказалась школа в Шевченковском районе.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий.

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Удар РФ по школе Харькова 12 июня

Коммунальные службы и работники школы работают над ликвидацией последствий российского удара. Они приводят территорию в порядок.

Обстріл Харкова 12 червня
Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Російський удар по Харкову 12 червня
Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня
Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Атака оккупантов повредила фасад и остекление.

Удар РФ по Харкову 12 червня
Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського удару по Харкову 12 червня
Поврежденная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 12 июня захватчики атаковали Харьков ударными беспилотниками. Пожары произошли в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах.

Кроме того, в результате российской атаки есть попадание в многоэтажку Харькова.

война Харьков беспилотники обстрелы оккупанты школа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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