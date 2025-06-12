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Головна Харків У ДСНС показали кадри наслідків нічної атаки Росії по Харкову

У ДСНС показали кадри наслідків нічної атаки Росії по Харкову

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Дата публікації: 12 червня 2025 08:16
Харків атакували дрони 12 червня — фото наслідків і дані про поранених
Рятувальник виводить постраждалого чоловіка. Фото: ДСНС Харківщини
Ключові моменти Росія масовано атакувала Харків дронами Скільки людей постраждало в Харкові внаслідок атаки

У ніч проти 12 червня російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками. Внаслідок удару у кількох районах міста виникли масштабні пожежі.

Пресслужба ДСНС України оприлюднила кадри наслідків російських атак по Харкову. 

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Росія масовано атакувала Харків дронами

Харків
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС
Харків вибухи
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Займання зафіксовані у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах — горіли житлові будинки, торгові точки та автомобілі.

Пожежі в Харкові
Гасіння пожежі в будинку. Фото: ДСНС
Пожежі Харків 12 червня
Пожежа у багатоквартирному будинку. Фото: ДСНС
Харків атаки дронами
Рятувальники виводять постраждалих. Фото: ДСНС

Скільки людей постраждало в Харкові внаслідок атаки

Унаслідок атаки травмовано 14 людей, серед них четверо дітей. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та аварійні служби.

Харків дрони
Психолог надає допомогу дитині. Фото: ДСНС
Харків наслідки атаки дронів
Наслідки атаки дронів. Фото: ДСНС

Вогнеборці оперативно ліквідовували загоряння та допомагали евакуювати мешканців із небезпечних зон. Постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 12 червня пролунала серія гучних вибухів через атаку російських дронів-камікадзе.

Стало відомо, що під час атаки дрони влучили у житловий сектор. 

Харків пожежа ДСНС Харківська область атака БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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