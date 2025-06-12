Харків атакували дрони 12 червня — фото наслідків і дані про поранених

У ДСНС показали кадри наслідків нічної атаки Росії по Харкову
У ніч проти 12 червня російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками. Внаслідок удару у кількох районах міста виникли масштабні пожежі.
Пресслужба ДСНС України оприлюднила кадри наслідків російських атак по Харкову.
Росія масовано атакувала Харків дронами
Займання зафіксовані у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах — горіли житлові будинки, торгові точки та автомобілі.
Скільки людей постраждало в Харкові внаслідок атаки
Унаслідок атаки травмовано 14 людей, серед них четверо дітей. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та аварійні служби.
Вогнеборці оперативно ліквідовували загоряння та допомагали евакуювати мешканців із небезпечних зон. Постраждалим надається медична та психологічна допомога.
Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 12 червня пролунала серія гучних вибухів через атаку російських дронів-камікадзе.
Стало відомо, що під час атаки дрони влучили у житловий сектор.
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