Харків атакували дрони 12 червня — фото наслідків і дані про поранених

Рятувальник виводить постраждалого чоловіка. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч проти 12 червня російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками. Внаслідок удару у кількох районах міста виникли масштабні пожежі.

Пресслужба ДСНС України оприлюднила кадри наслідків російських атак по Харкову.

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Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Займання зафіксовані у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах — горіли житлові будинки, торгові точки та автомобілі.

Гасіння пожежі в будинку. Фото: ДСНС

Пожежа у багатоквартирному будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники виводять постраждалих. Фото: ДСНС

Скільки людей постраждало в Харкові внаслідок атаки

Унаслідок атаки травмовано 14 людей, серед них четверо дітей. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та аварійні служби.

Психолог надає допомогу дитині. Фото: ДСНС

Наслідки атаки дронів. Фото: ДСНС

Вогнеборці оперативно ліквідовували загоряння та допомагали евакуювати мешканців із небезпечних зон. Постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 12 червня пролунала серія гучних вибухів через атаку російських дронів-камікадзе.

Стало відомо, що під час атаки дрони влучили у житловий сектор.