Обстріл Харківської області 7 листопада - пошкоджено АЗС, постраждали люди

Наслідки обстрілу АЗС на Харківщині. Фото: Telegram поліції Харківської області

У п'ятницю ввечері, 7 листопада, росіяни атакували Харківську область авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено АЗС та кілька автомобілів, а також відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє поліція Харківської області.

Наслідки атаки РФ по Харківській області 7 листопада ввечері

"7 листопада близько 21:00 ворог здійснив обстріл, попередньо, авіаційними бомбами типу КАБ, по території Пісочинської громади Харківського району. Внаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок атаки травмовано п'ятьох людей, серед яких працівник поліції. Усіх їх госпіталізували.

"Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків — 35 і 31 року. Серед поранених — працівник поліції, який перебував на службі", — сказано у дописі.

У поліції додали, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські у свою чергу, документують наслідки воєнного злочину РФ, а також допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.

"За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", — резюмували правоохоронці

