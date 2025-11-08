Відео
Україна
Головна Харків Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині — є постраждалі

Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 00:09
Оновлено: 00:09
Обстріл Харківської області 7 листопада - пошкоджено АЗС, постраждали люди
Наслідки обстрілу АЗС на Харківщині. Фото: Telegram поліції Харківської області

У п'ятницю ввечері, 7 листопада, росіяни атакували Харківську область авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено АЗС та кілька автомобілів, а також відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє поліція Харківської області.

Читайте також:

Наслідки атаки РФ по Харківській області 7 листопада ввечері

"7 листопада близько 21:00 ворог здійснив обстріл, попередньо, авіаційними бомбами типу КАБ, по території Пісочинської громади Харківського району. Внаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок атаки травмовано п'ятьох людей, серед яких працівник поліції. Усіх їх госпіталізували.

"Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків — 35 і 31 року. Серед поранених — працівник поліції, який перебував на службі", — сказано у дописі.

У поліції додали, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські у свою чергу, документують наслідки воєнного злочину РФ, а також допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.

"За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", — резюмували правоохоронці

Нагадаємо, що ввечері 7 листопада, росіяни атакували дронами Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт.

Також нещодавно ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових міст.

 

АЗС Харківська область обстріли війна в Україні Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
