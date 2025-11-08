Обстріл Харківської області 7 листопада - пошкоджено АЗС, постраждали люди

Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині — є постраждалі
У п'ятницю ввечері, 7 листопада, росіяни атакували Харківську область авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено АЗС та кілька автомобілів, а також відомо про постраждалих.
Про це у Telegram повідомляє поліція Харківської області.
Наслідки атаки РФ по Харківській області 7 листопада ввечері
"7 листопада близько 21:00 ворог здійснив обстріл, попередньо, авіаційними бомбами типу КАБ, по території Пісочинської громади Харківського району. Внаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів", — йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, внаслідок атаки травмовано п'ятьох людей, серед яких працівник поліції. Усіх їх госпіталізували.
"Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків — 35 і 31 року. Серед поранених — працівник поліції, який перебував на службі", — сказано у дописі.
У поліції додали, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські у свою чергу, документують наслідки воєнного злочину РФ, а також допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.
"За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", — резюмували правоохоронці
Нагадаємо, що ввечері 7 листопада, росіяни атакували дронами Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт.
Також нещодавно ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових міст.
