Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових міст

Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових міст

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 16:25
Оновлено: 17:24
Терехов розповів, як відбудовують Харків і прифронтові міста України
Ігор Терехов. Фото: infocity.kharkiv.ua

Мер Харкова та глава Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових населених пунктів, аби люди могли повернутися додому. За його словами, коштів завжди не вистачає, оскільки руйнації дуже масштабні.

Про це Ігор Терехов сказав в ефірі телемарафону.

Реклама
Читайте також:

Відбудова прифронтових міст

Терехов наголосив, що Харків зазнав наймасштабніших руйнувань серед усіх великих міст України. 

"Ми маємо сьогодні, починаючи з початку війни 12 тисяч зруйнованих чи пошкоджених будівель, серед яких 9 тисяч — житлові. Величезні кошти потрібні на відбудову", — каже він.

За його словами, Харків не може відбудуватися лише за рахунок міського чи державного бюджету. Місто активно залучає кредити від міжнародних фінансових інституцій, аби забезпечитися коштами для реконструкції.

"Вже зроблено багато, але роботи попереду ще більше — і все це лише для того, щоб мешканці могли повернутися додому", — заявив Терехов.

Відомо, що лише протягом жовтня російські окупанти завдали по Харкову 80 ударів. Ворог пошкодив 171 житловий будинок, частина з яких не підлягає відновленню.

Нагадаємо, 2 листопада російські загарбники атакували Харків. Під ударом противника опинилися Індустріальний та Київський райони міста.

Раніше Терехов розповів, як відбувалося відновлення житлових будинків у Харкові протягом жовтня після російських обстрілів.

війна Харків Україна обстріли Ігор Терехов відновлення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації