Терехов розповів, як відбудовують Харків і прифронтові міста України

Мер Харкова та глава Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових населених пунктів, аби люди могли повернутися додому. За його словами, коштів завжди не вистачає, оскільки руйнації дуже масштабні.

Про це Ігор Терехов сказав в ефірі телемарафону.

Відбудова прифронтових міст

Терехов наголосив, що Харків зазнав наймасштабніших руйнувань серед усіх великих міст України.

"Ми маємо сьогодні, починаючи з початку війни 12 тисяч зруйнованих чи пошкоджених будівель, серед яких 9 тисяч — житлові. Величезні кошти потрібні на відбудову", — каже він.

За його словами, Харків не може відбудуватися лише за рахунок міського чи державного бюджету. Місто активно залучає кредити від міжнародних фінансових інституцій, аби забезпечитися коштами для реконструкції.

"Вже зроблено багато, але роботи попереду ще більше — і все це лише для того, щоб мешканці могли повернутися додому", — заявив Терехов.

Відомо, що лише протягом жовтня російські окупанти завдали по Харкову 80 ударів. Ворог пошкодив 171 житловий будинок, частина з яких не підлягає відновленню.

Нагадаємо, 2 листопада російські загарбники атакували Харків. Під ударом противника опинилися Індустріальний та Київський райони міста.

Раніше Терехов розповів, як відбувалося відновлення житлових будинків у Харкові протягом жовтня після російських обстрілів.