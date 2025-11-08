Обстрел Харьковской области 7 ноября - повреждена АЗС, пострадали люди

Последствия обстрела АЗС на Харьковщине. Фото: Telegram полиции Харьковской области

В пятницу вечером, 7 ноября, россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами. В результате обстрела повреждены АЗС и несколько автомобилей, а также известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает полиция Харьковской области.

"7 ноября около 21:00 враг совершил обстрел, предварительно, авиационными бомбами типа КАБ, по территории Песочинской громады Харьковского района. В результате попадания повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате атаки травмированы пять человек, среди которых работник полиции. Всех их госпитализировали.

"Травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин — 35 и 31 года. Среди раненых — работник полиции, который находился на службе", — сказано в сообщении.

В полиции добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики. Полицейские в свою очередь, документируют последствия военного преступления РФ, а также помогают пострадавшим и обеспечивают общественную безопасность.

"По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", — резюмировали правоохранители

Напомним, что вечером 7 ноября, россияне атаковали дронами Одесскую область. В результате атаки поврежден энергетический объект.

Также недавно мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, как должно происходить восстановление прифронтовых городов.