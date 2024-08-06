Удар росіян по Харкову 6 серпня — пошкоджена будівля поліклініки

Наслідки обстрілів Харкова. Ілюстративне фото: t.me/synegubov

Російські загарбники 6 серпня вдарили по центральній частині Харкова. Внаслідок атаки пошкоджена будівля поліклініки, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Терехов розповів, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється.

Скриншот допису Терехова

Водночас Синєгубов розповів, що під завалами можуть перебувати люди. Також відомо, що за допомогою звернулись дві людини із гострою реакцією на стрес.