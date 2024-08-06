Удар россиян по Харькову 6 августа – повреждено здание поликлиники

Последствия обстрела Харькова. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Российские захватчики 6 августа ударили по центральной части Харькова. В результате атаки повреждено здание поликлиники, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Терехов рассказал, что в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники. В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.

Скриншот сообщения Терехова

В то же время Синегубов рассказал, что под завалами могут находиться люди. Также известно, что за помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс.