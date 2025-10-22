Дитячий садок у Харкові обстріляла РФ 22 жовтня — є поранені діти

Рятувальники на місці обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 22 жовтня атакували Харків ударними дронами. Ворог завдав удару по приватному дитячому садочку в місті.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Удар по дитячому садочку в Харкові

Оновлено 11:33. Синєгубов повідомив, що надійшла інформація про ще двох постраждалих від російського удару по Харкову. Це чоловік і жінка, їх госпіталізують. Жінка — у важкому стані з опіками.

Загалом, станом на зараз постраждали вже шестеро людей.

Медики надають усю необхідну допомогу.

"Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару — пожежа", — написав Терехов.

За його словами, станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка, але пожежа триває.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Зазначається, що щонайменше двоє з них — у важкому стані. Медики працюють на місці.

Однак Синєгубов не уточнив, чи йдеться саме про дітей.

У мережі з'явились перші кадри з місця удару у Харкові. На відео видно зруйновану будівлю та пожежу.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня РФ атакувала житлові будинки в Києві. До ліквідації наслідків обстрілів залучено понад 300 рятувальників.

