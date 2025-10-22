Відео
Головна Харків Росіяни вдарили по дитячому садочку в Харкові — деталі

Росіяни вдарили по дитячому садочку в Харкові — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:16
Оновлено: 11:45
Дитячий садок у Харкові обстріляла РФ 22 жовтня — є поранені діти
Рятувальники на місці обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 22 жовтня атакували Харків ударними дронами. Ворог завдав удару по приватному дитячому садочку в місті.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Удар по дитячому садочку в Харкові

Оновлено 11:33. Синєгубов повідомив, що надійшла інформація про ще двох постраждалих від російського удару по Харкову. Це чоловік і жінка, їх госпіталізують. Жінка — у важкому стані з опіками.

Загалом, станом на зараз постраждали вже шестеро людей.  

null
Скриншот допису Олега Синєгубова

Медики надають усю необхідну допомогу.

"Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару — пожежа", — написав Терехов.

Удар по дитячому садочку в Харкові
Скриншот допису Ігоря Терехова

За його словами, станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка, але пожежа триває. 

Обстріл Харкова 22 жовтня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Зазначається, що щонайменше двоє з них — у важкому стані. Медики працюють на місці. 

Однак Синєгубов не уточнив, чи йдеться саме про дітей.

Удар по Харкові 22 жовтня
Скриншот допису Олега Синєгубова

У мережі з'явились перші кадри з місця удару у Харкові. На відео видно зруйновану будівлю та пожежу.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня РФ атакувала житлові будинки в Києві. До ліквідації наслідків обстрілів залучено понад 300 рятувальників.

Крім того, через масований обстріл в Україні затримуються поїзди. На окремих ділянках залізниці сталося знеструмлення.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
