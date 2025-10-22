Детский сад в Харькове обстреляла РФ 22 октября — есть раненые дети

Спасатели на месте обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска днем 22 октября атаковали Харьков ударными дронами. Враг нанес удар по частному детскому саду в городе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Удар по детскому саду в Харькове

Обновлено 11:33. Синегубов сообщил, что поступила информация о еще двух пострадавших от российского удара по Харькову. Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина — в тяжелом состоянии с ожогами.

В общем, на данный момент пострадали уже шесть человек.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара — пожар", — написал Терехов.

По его словам, по состоянию на сейчас все дети эвакуированы из детского сада, но пожар продолжается.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки. Отмечается, что по меньшей мере двое из них — в тяжелом состоянии. Медики работают на месте.

Однако Синегубов не уточнил, идет ли речь именно о детях.

В сети появились первые кадры с места удара в Харькове. На видео видно разрушенное здание и пожар.

Напомним, в ночь на 22 октября РФ атаковала жилые дома в Киеве. К ликвидации последствий обстрелов привлечено более 300 спасателей.

Кроме того, из-за массированного обстрела в Украине задерживаются поезда. На отдельных участках железной дороги произошло обесточивание.