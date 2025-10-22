Детский сад в Харькове обстреляла РФ 22 октября — есть раненые дети

Россияне ударили по детскому саду в Харькове — детали
Российские войска днем 22 октября атаковали Харьков ударными дронами. Враг нанес удар по частному детскому саду в городе.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Удар по детскому саду в Харькове
Обновлено 11:33. Синегубов сообщил, что поступила информация о еще двух пострадавших от российского удара по Харькову. Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина — в тяжелом состоянии с ожогами.
В общем, на данный момент пострадали уже шесть человек.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара — пожар", — написал Терехов.
По его словам, по состоянию на сейчас все дети эвакуированы из детского сада, но пожар продолжается.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки. Отмечается, что по меньшей мере двое из них — в тяжелом состоянии. Медики работают на месте.
Однако Синегубов не уточнил, идет ли речь именно о детях.
В сети появились первые кадры с места удара в Харькове. На видео видно разрушенное здание и пожар.
Напомним, в ночь на 22 октября РФ атаковала жилые дома в Киеве. К ликвидации последствий обстрелов привлечено более 300 спасателей.
Кроме того, из-за массированного обстрела в Украине задерживаются поезда. На отдельных участках железной дороги произошло обесточивание.
