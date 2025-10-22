Вибухи у Харкові вдень 22 жовтня — РФ атакує дронами

У Харкові лунають сильні вибухи — місто атакують дрони
У Харкові вдень 22 жовтня пролунало кілька потужних вибухів. Російські війська атакують місто ударними дронами.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи у Харкові 22 жовтня
О 10:55 Терехов написав, що у Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання. За попередньою інформацією — прилетів ворожий "шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється.
Незадовго у місті лунали повторні вибухи у тому ж районі.
"Третій вибух! Харків під масованою атакою ворожих безпілотників — у небі над містом ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!" — повідомив міський голова.
Вже об 11:09 мер Харкова написав, що у Холодногірському районі є постраждалі, серед яких можуть бути маленькі діти. Водночас він додав, що ця інформація потребує уточнення.
Пізніше Ігор Терехов об 11:12 написав, що трапилось влучання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару — сильна пожежа.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. На це відреагував Володимир Зеленський. За його словами, розмови Кремля про "дипломатію" не мають жодної ваги.
Так, у Київській області від обстрілів загинула матір з дітьми. Тіла родини знайшли серед руїн приватного будинку.
