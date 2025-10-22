Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові лунають сильні вибухи — місто атакують дрони

У Харкові лунають сильні вибухи — місто атакують дрони

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:06
Оновлено: 11:45
Вибухи у Харкові вдень 22 жовтня — РФ атакує дронами
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

У Харкові вдень 22 жовтня пролунало кілька потужних вибухів. Російські війська атакують місто ударними дронами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Харкові 22 жовтня

О 10:55 Терехов написав, що у Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання. За попередньою інформацією — прилетів ворожий "шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється.

Незадовго у місті лунали повторні вибухи у тому ж районі. 

Вибухи у Харкові 22 жовтня
Скриншот дописів Ігоря Терехова

"Третій вибух! Харків під масованою атакою ворожих безпілотників — у небі над містом ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!" — повідомив міський голова.

null
Скриншот допису Ігоря Терехова

Вже об 11:09 мер Харкова написав, що у Холодногірському районі є постраждалі, серед яких можуть бути маленькі діти. Водночас він додав, що ця інформація потребує уточнення. 

РФ атакувала Харків 22 жовтня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Пізніше Ігор Терехов об 11:12 написав, що трапилось влучання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару — сильна пожежа.

Удар по дитячому садочку в Харкові
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. На це відреагував Володимир Зеленський. За його словами, розмови Кремля про "дипломатію" не мають жодної ваги.

Так, у Київській області від обстрілів загинула матір з дітьми. Тіла родини знайшли серед руїн приватного будинку. 

Харків обстріли дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації