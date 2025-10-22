Вибухи у Харкові вдень 22 жовтня — РФ атакує дронами

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

У Харкові вдень 22 жовтня пролунало кілька потужних вибухів. Російські війська атакують місто ударними дронами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Харкові 22 жовтня

О 10:55 Терехов написав, що у Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання. За попередньою інформацією — прилетів ворожий "шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється.

Незадовго у місті лунали повторні вибухи у тому ж районі.

Скриншот дописів Ігоря Терехова

"Третій вибух! Харків під масованою атакою ворожих безпілотників — у небі над містом ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!" — повідомив міський голова.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Вже об 11:09 мер Харкова написав, що у Холодногірському районі є постраждалі, серед яких можуть бути маленькі діти. Водночас він додав, що ця інформація потребує уточнення.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Пізніше Ігор Терехов об 11:12 написав, що трапилось влучання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару — сильна пожежа.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. На це відреагував Володимир Зеленський. За його словами, розмови Кремля про "дипломатію" не мають жодної ваги.

Так, у Київській області від обстрілів загинула матір з дітьми. Тіла родини знайшли серед руїн приватного будинку.