Удар по экопарку на Харьковщине 3 марта — какие последствия

Россияне ударили по экопарку на Харьковщине — какие последствия
Российские войска 3 марта нанесли удар по Фельдман-Экопарку в Харьковской области. В результате обстрелов есть разрушения вольеров и погибшие животные.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Удар по экопарку на Харьковщине 3 марта
Как известно, этой ночью россияне ударили по Фельдман-Экопарку, возле контактного двора. В результате вражеской атаки есть разрушения вольеров и погибшие животные. На время удара в дворике были косули.
Сейчас осматривается место попадания и устанавливаются последствия.
Напомним, поздно вечером 2 марта оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове. Это случилось в Киевском районе города.
Кроме того, ночью 3 марта российские захватчики нанесли дроновой удар по Кривому Рогу. В результате этого обстрела есть повреждения и пострадал человек.
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