Удар по экопарку на Харьковщине 3 марта — какие последствия

Последствия удара по экопарку в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Российские войска 3 марта нанесли удар по Фельдман-Экопарку в Харьковской области. В результате обстрелов есть разрушения вольеров и погибшие животные.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Удар по экопарку на Харьковщине 3 марта

Как известно, этой ночью россияне ударили по Фельдман-Экопарку, возле контактного двора. В результате вражеской атаки есть разрушения вольеров и погибшие животные. На время удара в дворике были косули.

Последствия удара по экопарку в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по экопарку в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по экопарку в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Сейчас осматривается место попадания и устанавливаются последствия.

Напомним, поздно вечером 2 марта оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове. Это случилось в Киевском районе города.

Кроме того, ночью 3 марта российские захватчики нанесли дроновой удар по Кривому Рогу. В результате этого обстрела есть повреждения и пострадал человек.