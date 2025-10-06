Видео
Главная Харьков Россияне ударили по Харькову дронами — ГСЧС показала последствия

Россияне ударили по Харькову дронами — ГСЧС показала последствия

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 08:42
В ГСЧС показали последствия ночной атаки дронов на Харьков
Ликвидация последствий атаки по Харькову. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на понедельник Харьков подвергся очередной атаке ударными беспилотниками. В результате российского обстрела повреждены жилые дома, склады, гаражи и автомобили, есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщила ГСЧС Украины в официальном Telegram-канале в понедельник, 6 октября.

Читайте также:
Росіяни вдарили по Харкову дронами: є постраждалі
Ликвидация последствий обстрела. Фото: ГСЧС Украины.

Последствия ночной атаки на Харьков

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в нескольких районах города, вызвав масштабные разрушения. В Новобаварском районе горел объект инфраструктуры, а в Шевченковском — легковой автомобиль.

Росіяни вдарили по Харкову дронами — ДСНС оприлюднило наслідки - фото 2
Сообщение ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

В ГСЧС отметили, что в результате атаки повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и транспортные средства. По предварительным данным, ранения получили четыре человека. "К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчеты ГСЧС", — говорится в сообщении.

Наслідки удару по Харкову — зруйновані будинки і склади
Ликвидация последствий удара. Фото: ГСЧС Украины.

Спасательные службы продолжают расчистку завалов и обследование поврежденных сооружений. Специалисты устанавливают тип беспилотников, которые враг применил во время атаки, и масштабы ущерба. Городская власть отметила, что все пострадавшие получают необходимую помощь.

У Харкові після атаки дронів горіли авто й приватні оселі
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Украины.

Напомним, что в ночь на 5 октября российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и дроны с разных направлений, фактически окружив страну полукольцом.

Ранее мы также информировали, что в Харьковской области оккупанты нанесли удар дронами по автомобилям, в результате чего погибли люди и получила ранения волонтер.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
