Обстрел Харькова 28 февраля - в городе прилеты дронов

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Вечером, 28 февраля, российские оккупанты нанесли несколько ударов дронами по Харькову. В частности, вражеские прилеты зафиксированы в нескольких районах.

Об этом в Telegram сообщают мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Начиная с 22:53 в Харькове были слышны звуки взрывов. Как сообщил Терехов, первый удар по предварительным данным, был совершен по центральной части города в районе жилой застройки.

"По предварительным данным, враг ударил беспилотником по Киевскому району. На эту минуту - без пострадавших. Угроза городу остается", - уточнил Синегубов через несколько минут.

Уже в 23:02 в городе был новый прилет. На этот раз, по предварительным данным, в Шевченковском районе в снова рядом с жилыми многоэтажками.

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