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Головна Харків Росіяни вдарили по передмістю Харкова — деталі від Терехова

Росіяни вдарили по передмістю Харкова — деталі від Терехова

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 20:50
Обстріли Харкова 28 червня — росіяни вдарили по житловому будинку
Рятувальник на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріли Харкова 28 червня

Російські війська ввечері 28 червня випустили на Харків ударні дрони. У Київському районі міста є влучання, там горить житловий будинок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. 

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Обстріли Харкова 28 червня

Оновлено 20:50. Міський голова повідомив, що, за уточненою інформацією, прильотів у Харкові сьогодні не було. Від ворожих обстрілів страждало лише передмістя.

Обстріл Харкова 28 червня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Терехов розповів, що у Київському районі Харкова є влучання. Там горить приватний будинок.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила, але деталі уточнюються. 

Обстріли Харкова 28 червня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, раніше 28 червня у Харкові пролунали потужні вибухи. Сили оборони збили над місто ударні дрони РФ. 

Також ми писали, що сьогодні над Дніпром ППО збила новітню російську бомбу-ракету.  Ворожа ціль пролетіла понад 100 кілометрів.

Харків вибух обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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