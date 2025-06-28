Обстріли Харкова 28 червня — росіяни вдарили по житловому будинку

Рятувальник на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська ввечері 28 червня випустили на Харків ударні дрони. У Київському районі міста є влучання, там горить житловий будинок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Обстріли Харкова 28 червня

Оновлено 20:50. Міський голова повідомив, що, за уточненою інформацією, прильотів у Харкові сьогодні не було. Від ворожих обстрілів страждало лише передмістя.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Терехов розповів, що у Київському районі Харкова є влучання. Там горить приватний будинок.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила, але деталі уточнюються.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, раніше 28 червня у Харкові пролунали потужні вибухи. Сили оборони збили над місто ударні дрони РФ.

Також ми писали, що сьогодні над Дніпром ППО збила новітню російську бомбу-ракету. Ворожа ціль пролетіла понад 100 кілометрів.