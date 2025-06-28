Обстрелы Харькова 28 июня — россияне ударили по жилому дому

Россияне ударили по пригороду Харькова — детали от Терехова
Российские войска вечером 28 июня выпустили на Харьков ударные дроны. В Киевском районе города есть попадания, там горит жилой дом.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрелы Харькова 28 июня
Обновлено 20:50. Городской голова сообщил, что, по уточненной информации, прилетов в Харькове сегодня не было. От вражеских обстрелов страдал только пригород.
Терехов рассказал, что в Киевском районе Харькове есть попадания. Там горит частный дом.
По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала, но детали уточняются.
Напомним, ранее 28 июня в Харькове прогремели мощные взрывы. Силы обороны сбили над городом ударные дроны РФ.
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