Обстрелы Харькова 28 июня — россияне ударили по жилому дому

Спасатель на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска вечером 28 июня выпустили на Харьков ударные дроны. В Киевском районе города есть попадания, там горит жилой дом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрелы Харькова 28 июня

Обновлено 20:50. Городской голова сообщил, что, по уточненной информации, прилетов в Харькове сегодня не было. От вражеских обстрелов страдал только пригород.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Терехов рассказал, что в Киевском районе Харькове есть попадания. Там горит частный дом.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала, но детали уточняются.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, ранее 28 июня в Харькове прогремели мощные взрывы. Силы обороны сбили над городом ударные дроны РФ.

Также мы писали, что сегодня над Днепром ПВО сбила новейшую российскую бомбу-ракету. Вражеская цель пролетела более 100 километров.