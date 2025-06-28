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Главная Харьков Россияне ударили по пригороду Харькова — детали от Терехова

Россияне ударили по пригороду Харькова — детали от Терехова

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 20:50
Обстрелы Харькова 28 июня — россияне ударили по жилому дому
Спасатель на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Ключові моменти Обстрелы Харькова 28 июня

Российские войска вечером 28 июня выпустили на Харьков ударные дроны. В Киевском районе города есть попадания, там горит жилой дом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрелы Харькова 28 июня

Обновлено 20:50. Городской голова сообщил, что, по уточненной информации, прилетов в Харькове сегодня не было. От вражеских обстрелов страдал только пригород.

Обстріл Харкова 28 червня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Терехов рассказал, что в Киевском районе Харькове есть попадания. Там горит частный дом.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала, но детали уточняются.

Обстріли Харкова 28 червня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, ранее 28 июня в Харькове прогремели мощные взрывы. Силы обороны сбили над городом ударные дроны РФ.

Также мы писали, что сегодня над Днепром ПВО сбила новейшую российскую бомбу-ракету. Вражеская цель пролетела более 100 километров.

Харьков взрыв обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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