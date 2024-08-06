Обстріл Харкова 6 серпня — росіяни випустили на місто Іскандер

Ракета "Іскандер" в небі. Ілюстративне фото: depositphotos/bpawesome

Російські війська 6 серпня вдарили по Харкову ракетою "Іскандер". Внаслідок обстрілів по центральній частині міста є багато пошкоджень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки ударів по Харкову 6 серпня

Синєгубов розповів, що сьогодні зранку загарбники вдарили по Харкову ракетою "Іскандер". Удар прийшовся по центральній частині міста.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна.

Наразі триває ліквідація наслідків.