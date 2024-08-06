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Росіяни вдарили по Харкову "Іскандером" — в ОВА розповіли про пошкодження

6 серпня 2024 11:00
Катерина Османська - Редактор
Обстріл Харкова 6 серпня — росіяни випустили на місто Іскандер
Ракета "Іскандер" в небі. Ілюстративне фото: depositphotos/bpawesome
Катерина Османська - Редактор

Російські війська 6 серпня вдарили по Харкову ракетою "Іскандер". Внаслідок обстрілів по центральній частині міста є багато пошкоджень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що сьогодні зранку загарбники вдарили по Харкову ракетою "Іскандер". Удар прийшовся по центральній частині міста. 

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна. 

Наразі триває ліквідація наслідків.

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Скриншот допису Синєгубова

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