Обстрел Харькова 6 августа — россияне выпустили на город Искандер

Ракета "Искандер" в небе. Иллюстративное фото: depositphotos/bpawesome

Российские войска 6 августа ударили по Харькову ракетой "Искандер". В результате обстрелов по центральной части города много повреждений.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия ударов по Харькову 6 августа

Синегубов рассказал, что сегодня утром захватчики ударили по Харькову ракетой "Искандер". Удар пришелся по центральной части города.

В результате вражеской атаки повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна.

В настоящее время идет ликвидация последствий.