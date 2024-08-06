Обстрел Харькова 6 августа — россияне выпустили на город Искандер

Россияне ударили по Харькову "Искандером" — в ОВА рассказали о повреждениях
6 августа 2024 11:00
Ракета "Искандер" в небе. Иллюстративное фото: depositphotos/bpawesome
Российские войска 6 августа ударили по Харькову ракетой "Искандер". В результате обстрелов по центральной части города много повреждений.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Последствия ударов по Харькову 6 августа
Синегубов рассказал, что сегодня утром захватчики ударили по Харькову ракетой "Искандер". Удар пришелся по центральной части города.
В результате вражеской атаки повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна.
В настоящее время идет ликвидация последствий.
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