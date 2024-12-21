Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі arrow

Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

21 грудня 2024 00:55
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про наслідки обстрілу Київського району Харкова пізно ввечері 20 грудня
Пожежа в будинку. Фото ілюстративне: politarena.info
Чекарьова Марія - редактор

Пізно ввечері в п'ятницю, 20 грудня, росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Унаслідок цієї атаки є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:
Наслідки обстрілу Київського району Харкова пізно ввечері 20 грудня
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Що відомо про удар по Київському району Харкова пізно ввечері 20 грудня

О 23:35 у Повітряних Силах ЗС України зазначили, що в напрямку Харкова з півночі летить ударний БпЛА.

Атака БпЛА на Харків пізно ввечері 20 грудня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 23:47 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Київському районі міста є приліт. На місці влучення спалахнула пожежа. О 00:02 він уточнив, що внаслідок удару "Шахедом" по приватному будинку є один потерпілий, а в будівлі, де сталося займання після прильоту, досі перебувають люди.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в людини, яка постраждала через обстріл, гостра реакція на стрес.

Наслідки атаки на Київський район Харкова пізно ввечері 20 грудня
Скриншот повідомлень начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова

О 00:13 Ігор Терехов повідомив, що людей із палаючої будівлі врятували. Кількість постраждалих зросла до двох.

Нагадаємо, увечері 20 грудня росіяни влучили "Шахедом" по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова. За останніми даними, унаслідок цієї атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина. У п'ятьох потерпілих гостра реакція на стрес.

Також ми повідомляли, що вранці 20 грудня РФ завдала масованого удару дронами та балістичними ракетами по Києву. Одна людина загинула, а ще 13 зазнали поранень.

Харків безпілотники обстріли Ігор Терехов Олег Синєгубов Шахед

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

00:30 Відстрочка з-за кордону — як її оформити

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

00:13 ЄС рекордно закуповує СПГ у Росії — аналітики назвали обсяги

00:09 В Україні змінили правила щодо евакуації дітей — що треба знати

20 грудня 2024

23:55 Окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові

23:40 Українські слова, які не мають синонімів у російській — список

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

00:30 Відстрочка з-за кордону — як її оформити

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

00:13 ЄС рекордно закуповує СПГ у Росії — аналітики назвали обсяги

00:09 В Україні змінили правила щодо евакуації дітей — що треба знати

20 грудня 2024

23:55 Окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові

23:40 Українські слова, які не мають синонімів у російській — список

23:39 Поїде чи ні — з'явились подробиці візиту Шольца до Москви

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу