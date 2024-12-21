Що відомо про наслідки обстрілу Київського району Харкова пізно ввечері 20 грудня

Пожежа в будинку. Фото ілюстративне: politarena.info

Пізно ввечері в п'ятницю, 20 грудня, росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Унаслідок цієї атаки є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Що відомо про удар по Київському району Харкова пізно ввечері 20 грудня

О 23:35 у Повітряних Силах ЗС України зазначили, що в напрямку Харкова з півночі летить ударний БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 23:47 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Київському районі міста є приліт. На місці влучення спалахнула пожежа. О 00:02 він уточнив, що внаслідок удару "Шахедом" по приватному будинку є один потерпілий, а в будівлі, де сталося займання після прильоту, досі перебувають люди.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в людини, яка постраждала через обстріл, гостра реакція на стрес.

Скриншот повідомлень начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова

О 00:13 Ігор Терехов повідомив, що людей із палаючої будівлі врятували. Кількість постраждалих зросла до двох.

Нагадаємо, увечері 20 грудня росіяни влучили "Шахедом" по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова. За останніми даними, унаслідок цієї атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина. У п'ятьох потерпілих гостра реакція на стрес.

Також ми повідомляли, що вранці 20 грудня РФ завдала масованого удару дронами та балістичними ракетами по Києву. Одна людина загинула, а ще 13 зазнали поранень.