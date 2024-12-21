Что известно о последствиях обстрела Киевского района Харькова поздно вечером 20 декабря

Пожар в доме. Фото иллюстративное: politarena.info

Поздно вечером в пятницу, 20 декабря, россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате этой атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Скриншот сообщений Игоря Терехова

Что известно об ударе по Киевскому району Харькова поздно вечером 20 декабря

В 23:35 в Воздушных Силах ВС Украины отметили, что в направлении Харькова с севера летит ударный БпЛА.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:47 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Киевском районе города есть прилет. На месте попадания вспыхнул пожар. В 00:02 он уточнил, что в результате удара "Шахедом" по частному дому есть один пострадавший, а в здании, где произошло возгорание из-за прилета, до сих пор находятся люди.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что у человека, пострадавшего из-за обстрела, острая реакция на стресс.

Скриншот сообщений начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова

В 00:13 Игорь Терехов сообщил, что людей из горящего здания спасли. Число пострадавших возросло до двух.

Напомним, вечером 20 декабря россияне попали "Шахедом" по многоэтажке в Салтовском районе Харькова. По последним данным, в результате этой атаки пострадали шесть человек, в частности ребенок. У пятерых пострадавших острая реакция на стресс.

Также мы сообщали, что утром 20 декабря РФ нанесла массированный удар дронами и баллистическими ракетами по Киеву. Один человек погиб, а еще 13 получили ранения.