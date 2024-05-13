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Окупанти вдарили по фермі у Харківській області — є жертви

13 травня 2024 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдарили по фермі у Харківській області — є жертви
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у понеділок, 13 травня, вкотре обстріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл ферми у Харківській області

Внаслідок атаки РФ загинув цивільний чоловік, ще троє отримали поранення. Наразі дані встановлюються.

"У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

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війна
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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