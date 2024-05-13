Окупанти вдарили по фермі у Харківській області — є жертви

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти у понеділок, 13 травня, вкотре обстріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Внаслідок атаки РФ загинув цивільний чоловік, ще троє отримали поранення. Наразі дані встановлюються.

"У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

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