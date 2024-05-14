Россияне ударили по Киевскому району Харькова — Терехов

Ракета над Харьковом. Фото иллюстративное: Associated Press

Утром во вторник, 14 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Враг нанес удар по Киевскому району города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об обстреле Харькова утром 14 мая

Мэр сообщил, что прилет есть в Киевском районе города, где множество многоэтажек. По состоянию на 06:36 информации о пострадавших нет.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

"Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выяснят", — говорится в сообщении Терехова.

Напомним, утром 14 мая в Харькове раздался взрыв. В Харьковской области в это время продолжалась воздушная тревога.

Также мы сообщали о том, что 13 мая российские оккупанты в очередной раз остреляли Харьковскую область. Под ударом врага оказалась ферма в поселке Коротич. В результате этой атаки один гражданский мужчина погиб, а еще три человека получили ранения.