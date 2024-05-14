Россияне ударили по Киевскому району Харькова — Терехов
Утром во вторник, 14 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Враг нанес удар по Киевскому району города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Что известно об обстреле Харькова утром 14 мая
Мэр сообщил, что прилет есть в Киевском районе города, где множество многоэтажек. По состоянию на 06:36 информации о пострадавших нет.
"Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выяснят", — говорится в сообщении Терехова.
Напомним, утром 14 мая в Харькове раздался взрыв. В Харьковской области в это время продолжалась воздушная тревога.
Также мы сообщали о том, что 13 мая российские оккупанты в очередной раз остреляли Харьковскую область. Под ударом врага оказалась ферма в поселке Коротич. В результате этой атаки один гражданский мужчина погиб, а еще три человека получили ранения.
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