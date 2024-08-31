На Харківщині росіяни влучили у будинок — багато поранених

Зруйнований унаслідок російської атаки будинок . Ілюстративне фото: RFE\RL

У суботу, 31 серпня, російська армія вдарила по селу Черкаська Лозова Харківської області. Є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, окупанти завдали удару по населеному пункту Черкаська Лозова о 14:55.

Унаслідок влучання сталася пожежа у будинку. Під завалами, можливо, перебувають люди.

"Постраждали восьмеро осіб", — повідомив голова ОВА.

Медики екстреної допомоги додали, що семеро осіб мають легкі поранення, а одна жінка перебуває в стані середньої тяжкості.

Оновлено о 16:05

Синєгубов повідомив, що жінка загинула.

"На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються", — зазначив він.