На Харківщині росіяни влучили у будинок — багато поранених

Росіяни вдарили по селу на Харківщині — є загибла, багато поранених
У суботу, 31 серпня, російська армія вдарила по селу Черкаська Лозова Харківської області. Є поранені та руйнування.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
Що відомо про російську атаку
За словами Синєгубова, окупанти завдали удару по населеному пункту Черкаська Лозова о 14:55.
Унаслідок влучання сталася пожежа у будинку. Під завалами, можливо, перебувають люди.
"Постраждали восьмеро осіб", — повідомив голова ОВА.
Медики екстреної допомоги додали, що семеро осіб мають легкі поранення, а одна жінка перебуває в стані середньої тяжкості.
Оновлено о 16:05
Синєгубов повідомив, що жінка загинула.
"На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються", — зазначив він.
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