У Харкові зросла кількість жертв російської атаки

Наслідки обстрілу. Фото: скриншот

У п'ятницю, 30 серпня, окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Обстріл Харкова 30 серпня

Згідно з попередньою інформацією, в Індустріальному районі ракета влучила в 12-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та часткове руйнування споруди.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Окрім цього, повідомляється про удар по Немишлянському району. За попередніми даними, на дитячому майданчику в цьому районі загинула дівчинка, а ще троє людей зазнали поранень.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Скриншот допису Ігоря Терехова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі внаслідок обстрілу поранено 28 осіб. Він додав, що серед поранених є діти.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав наслідки російської атаки по Харкову.