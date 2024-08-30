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У Харкові зросла кількість жертв російської атаки

30 серпня 2024 16:15
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Харкові зросла кількість жертв російської атаки
Наслідки обстрілу. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 30 серпня, окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Згідно з попередньою інформацією, в Індустріальному районі ракета влучила в 12-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та часткове руйнування споруди.

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова

Окрім цього, повідомляється про удар по Немишлянському району. За попередніми даними, на дитячому майданчику в цьому районі загинула дівчинка, а ще троє людей зазнали поранень.

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі внаслідок обстрілу поранено 28 осіб. Він додав, що серед поранених є діти.

Скриншот допису Олега Синєгубова
Скриншот допису Олега Синєгубова

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав наслідки російської атаки по Харкову. 

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18:00 Години в заторах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

17:47 Авіаудар по Харкову — під завалами будівлі можуть бути люди

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Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

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