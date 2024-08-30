У Харкові зросла кількість жертв російської атаки
У п'ятницю, 30 серпня, окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Наразі відомо про трьох загиблих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Обстріл Харкова 30 серпня
Згідно з попередньою інформацією, в Індустріальному районі ракета влучила в 12-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та часткове руйнування споруди.
Окрім цього, повідомляється про удар по Немишлянському району. За попередніми даними, на дитячому майданчику в цьому районі загинула дівчинка, а ще троє людей зазнали поранень.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі внаслідок обстрілу поранено 28 осіб. Він додав, що серед поранених є діти.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав наслідки російської атаки по Харкову.
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