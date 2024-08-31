Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне ударили по селу в Харьковской области — есть погибшая, много раненых arrow

Россияне ударили по селу в Харьковской области — есть погибшая, много раненых

31 августа 2024 15:53
обновлено: 16:05
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Харьковской области россияне попали в дом — много раненых
Разрушенный в результате российской атаки дом. Иллюстративное фото: RFE\RL
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 31 августа, российская армия нанесла удар по селу Черкасская Лозовая Харьковской области. Есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Читайте также:

Что известно о российской атаке

По словам Синегубова, оккупанты нанесли удар по населенному пункту Черкасская Лозовая в 14:55.

В результате попадания произошел пожар в доме. Под завалами, возможно, находятся люди.

"Пострадали восемь человек", — сообщил председатель ОВА.

Медики экстренной помощи добавили, что семь человек имеют легкие ранения, а одна женщина находится в состоянии средней тяжести.

Обновлено в 16:05

Синегубов сообщил, что женщина погибла.

"К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются", — отметил он.

Также важные новости дня по теме:

война Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 Мобилизированные жалуются на задачи, которые им дают на учениях — видео

16:23 На Одесчине пьяный мужчина бросил гранату в гараж с людьми

16:20 На фронте погиб призер Всемирных игр Роман Головатюк

обновлено:

15:53 Россияне ударили по селу в Харьковской области — есть погибшая, много раненых

15:53 Повестка по электронной почте — россияне распространяют фейки в Одессе

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

15:50 Одесса досрочно погасила кредит на электротранспорт для города

15:48 Карпаты и Ворскла не выявили сильнейшего — видео

15:35 В Укргидрометцентре предупредили украинцев об опасных погодных явлениях — чего ждать в воскресенье

15:20 Замаскированные под медь — в Одессе подрядчик установил буквы из пластика на мемориале

15:04 Наполи исключил Осимхена из заявки команды

16:24 Мобилизированные жалуются на задачи, которые им дают на учениях — видео

16:23 На Одесчине пьяный мужчина бросил гранату в гараж с людьми

16:20 На фронте погиб призер Всемирных игр Роман Головатюк

обновлено:

15:53 Россияне ударили по селу в Харьковской области — есть погибшая, много раненых

15:53 Повестка по электронной почте — россияне распространяют фейки в Одессе

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

15:50 Одесса досрочно погасила кредит на электротранспорт для города

15:48 Карпаты и Ворскла не выявили сильнейшего — видео

15:35 В Укргидрометцентре предупредили украинцев об опасных погодных явлениях — чего ждать в воскресенье

15:20 Замаскированные под медь — в Одессе подрядчик установил буквы из пластика на мемориале

15:04 Наполи исключил Осимхена из заявки команды

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку