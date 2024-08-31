В Харьковской области россияне попали в дом — много раненых

Россияне ударили по селу в Харьковской области — есть погибшая, много раненых
В субботу, 31 августа, российская армия нанесла удар по селу Черкасская Лозовая Харьковской области. Есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Что известно о российской атаке
По словам Синегубова, оккупанты нанесли удар по населенному пункту Черкасская Лозовая в 14:55.
В результате попадания произошел пожар в доме. Под завалами, возможно, находятся люди.
"Пострадали восемь человек", — сообщил председатель ОВА.
Медики экстренной помощи добавили, что семь человек имеют легкие ранения, а одна женщина находится в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 16:05
Синегубов сообщил, что женщина погибла.
"К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются", — отметил он.
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