Обстрел Харькова 22 февраля: первые подробности

Враг атакует Харьков

Российские захватчики сейчас нанесли ракетный удар по Харькову. В городе уже прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Подробности

"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории россии. Будьте осторожны", — написал Терехов.

Синегубов призвал жителей Харькова не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

По данным "Суспільного", в городе прогремело четыре взрыва. Подробностей о последствиях обстрела пока нет.

Обновлено в 10:54. Как сообщил глава Харьковской ОВА, по предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они получили легкие ранения, им оказывают помощь специалисты.

Напомним, на протяжении 20 февраля противник наносил удары с танков, минометов и артиллерии по общинам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковщины.