Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow Россияне ударили ракетами по Харькову: первые подробности arrow

Россияне ударили ракетами по Харькову: первые подробности

22 февраля 2023 10:48
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрел Харькова 22 февраля: первые подробности
Враг атакует Харьков
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики сейчас нанесли ракетный удар по Харькову. В городе уже прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Подробности

"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории россии. Будьте осторожны", — написал Терехов.

Синегубов призвал жителей Харькова не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

По данным "Суспільного", в городе прогремело четыре взрыва. Подробностей о последствиях обстрела пока нет.

Обновлено в 10:54. Как сообщил глава Харьковской ОВА, по предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они получили легкие ранения, им оказывают помощь специалисты.

Напомним, на протяжении 20 февраля противник наносил удары с танков, минометов и артиллерии по общинам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковщины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:33 Первая ракетка Украины выбыла из престижного турнира: детали

13:30 Потребности окупантов в приоритете: жители Крыма столкнулись с дефицитом лекарств

13:29 Не пригоден: перечень болезней органов пищеварения, освобождающих от мобилизации

13:23 ​​​Байден встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО, которые поддерживают Украину

Новина з фото

13:22 Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером: их подловили папарацци во время свидания

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:16 В Харькове усилят меры безопасности с 23 по 24 февраля

13:11 В Украине впервые продадут NFT-коллекцию с изображением кошек: средства потратят на морские дроны для ВСУ

13:10 Прикрывался псевдоинвалидностью: пограничники Одесчины задержали очередного беглеца

13:05 Папа Римский перед годовщиной вторжения рф выступил с новым заявлением о войне в Украине

12:54 "Пропаганда коммунизма и КГБ": Минцифры отреагировало на выход российской игры, доступной в Украине

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Новина з відео

06:15 "Наполи" красиво обыграл "Айнтрахт" в 1/8 Лиги чемпионов

Новина з відео

23:33 "На востоке идут жестокие бои": Зеленский рассказал о заседании Ставки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з відео

19:02 Байден в Польше выступил с речью: главные тезисы

Новина з відео

19:02 Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США: подробности

Новина з відео

16:55 Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

Новина з відео

16:49 Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

Рік великої війни

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Актуальное по теме

None 22 Февраль 13:14

Первая ракетка Украины выбыла из престижного турнира: детали

None 22 Февраль 13:30

Потребности окупантов в приоритете: жители Крыма столкнулись с дефицитом лекарств

None 22 Февраль 13:19

Не пригоден: перечень болезней органов пищеварения, освобождающих от мобилизации

None 22 Февраль 13:16

Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером: их подловили папарацци во время свидания

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB