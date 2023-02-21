На Харківщині ворог завдав удару по 25 населених пунктів. Поліція опублікувала фото наслідків

В населених пунктах зафіксовані влучання у цивільні об’єкти.

Упродовж 20 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє Поліція Харківської області у Telegram-каналі.



Наслідки обстрілів

Вранці ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове вибухом зруйновано приватне домоволодіння.

«Ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Попередньо, військові рф обстріляли місто ракетами С-300. Вдень у місті Вовчанську через ворожий обстріл загорілося домоволодіння», - пишуть правоохоронці.

В інших населених пунктах також зафіксовані влучання у цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарчі споруди та електромережі.

В інших населених пунктах також зафіксовані влучання у цивільні об’єкти.

Внаслідок обстрілів пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарчі споруди та електромережі.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що коригувальник російських ударів по Харкову отримав 15 років в'язниці.

А також ми писали, що Харківщина найбільше відчуває наслідки атак по інфраструктурі.