Россияне ударили ракетами по Купянскому району Харьковщины: трое раненых

Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото иллюстративный: Полиция Харьковской области

Сегодня, 10 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковщины. Есть раненые среди гражданских.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Подробности обстрела Харьковщины 10 октября

Глава областной администрации отметил, что ранения получили три человека.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Большой Бурлук Купянского района. Ранения получили трое гражданских людей", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы.

Информация об обстреле Харьковщины 10 октября. Фото: t.me/synegubov

Обстрелы Харьковщины за прошедшие сутки

Как сообщил начальник Харьковской ОВА, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото: t.me/police_kh_region

"Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района. В Кондрашовке повреждено частное домовладение. Без пострадавших. В результате минометного обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередач", — рассказал он.

Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото: t.me/police_kh_region

Кроме того, как отмечается в сообщении, под обстрелами россиян находились Волчанские Хутора, Охримовка, Двуречная, Кисловка и другие населенные пункты.

За прошедшие сутки пострадавших среди гражданского населения не было зафиксировано.

Информация об обстрелах Харьковщины в течение суток 9 октября. Фото: t.me/synegubov

Напомним, сегодня ночью, 10 октября, российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесскую область. Для этого враг использовал ударные беспилотники. Захватчики попали по логистической инфраструктуре.

Также ранее в Генштабе рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено ночью 10 октября.