Россияне ударили ракетами по Купянскому району Харьковщины: трое раненых
Сегодня, 10 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковщины. Есть раненые среди гражданских.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Подробности обстрела Харьковщины 10 октября
Глава областной администрации отметил, что ранения получили три человека.
"Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Большой Бурлук Купянского района. Ранения получили трое гражданских людей", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы.
Обстрелы Харьковщины за прошедшие сутки
Как сообщил начальник Харьковской ОВА, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
"Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района. В Кондрашовке повреждено частное домовладение. Без пострадавших. В результате минометного обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередач", — рассказал он.
Кроме того, как отмечается в сообщении, под обстрелами россиян находились Волчанские Хутора, Охримовка, Двуречная, Кисловка и другие населенные пункты.
За прошедшие сутки пострадавших среди гражданского населения не было зафиксировано.
Напомним, сегодня ночью, 10 октября, российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесскую область. Для этого враг использовал ударные беспилотники. Захватчики попали по логистической инфраструктуре.
Также ранее в Генштабе рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено ночью 10 октября.