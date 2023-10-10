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Россияне ударили ракетами по Купянскому району Харьковщины: трое раненых

10 октября 2023 09:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне ударили ракетами по Купянскому району Харьковщины: трое раненых
Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото иллюстративный: Полиция Харьковской области
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 10 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковщины. Есть раненые среди гражданских.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Подробности обстрела Харьковщины 10 октября

Глава областной администрации отметил, что ранения получили три человека.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Большой Бурлук Купянского района. Ранения получили трое гражданских людей", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы.

Информация об обстреле Харьковщины 10 октября. Фото: t.me/synegubov
Информация об обстреле Харьковщины 10 октября. Фото: t.me/synegubov

Обстрелы Харьковщины за прошедшие сутки

Как сообщил начальник Харьковской ОВА, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото: t.me/police_kh_region
Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото: t.me/police_kh_region

"Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района. В Кондрашовке повреждено частное домовладение. Без пострадавших. В результате минометного обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередач", — рассказал он.

Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото: t.me/police_kh_region
Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября. Фото: t.me/police_kh_region

Кроме того, как отмечается в сообщении, под обстрелами россиян находились Волчанские Хутора, Охримовка, Двуречная, Кисловка и другие населенные пункты.

За прошедшие сутки пострадавших среди гражданского населения не было зафиксировано.

Информация об обстрелах Харьковщины в течение суток 9 октября. Фото: t.me/synegubov
Информация об обстрелах Харьковщины в течение суток 9 октября. Фото: t.me/synegubov

Напомним, сегодня ночью, 10 октября, российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесскую область. Для этого враг использовал ударные беспилотники. Захватчики попали по логистической инфраструктуре.

Также ранее в Генштабе рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено ночью 10 октября.

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