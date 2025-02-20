Обстріли Харківської області 20 лютого — росіяни атакували з РСЗВ "Ураган" та скидали авіабомби

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У Харківській області минулої доби, 20 лютого, місто Куп’янськ та Куп’янський район зазнали найбільших атак. Росіяни застосовували різні типи зброї.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Наслідки атаки

За інформацією Синєгубова, у Куп'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено будинки.

"Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

Також під час скидання авіабомби (ФАБ-250) на Куп'янськ було пошкоджено будинки та загинув чоловік. Є постраждалі й у Куп'янську-Вузловому.

Крім того, під обстрілами й атаками росіян перебували й інші громади Харківської області.

Повідомлення Синєгубова у Telegram

Раніше голова МВА Андрій Беседін спростував інформацію про те, що ворог підійшов впритул до Куп'янська.

А у відеорепортажі кореспондентки Новини.LIVE Вероніки Марченко можна дізнатися, як живуть мешканці Куп'янська.