Обстріли Харківської області 20 лютого — росіяни атакували з РСЗВ "Ураган" та скидали авіабомби

Росіяни вдарили з "Ураганів" по Куп'янську — є загиблий
У Харківській області минулої доби, 20 лютого, місто Куп’янськ та Куп’янський район зазнали найбільших атак. Росіяни застосовували різні типи зброї.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Наслідки атаки
За інформацією Синєгубова, у Куп'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено будинки.
"Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка", — йдеться у повідомленні.
Також під час скидання авіабомби (ФАБ-250) на Куп'янськ було пошкоджено будинки та загинув чоловік. Є постраждалі й у Куп'янську-Вузловому.
Крім того, під обстрілами й атаками росіян перебували й інші громади Харківської області.
Раніше голова МВА Андрій Беседін спростував інформацію про те, що ворог підійшов впритул до Куп'янська.
А у відеорепортажі кореспондентки Новини.LIVE Вероніки Марченко можна дізнатися, як живуть мешканці Куп'янська.
Читайте Новини.LIVE!