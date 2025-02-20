Обстрелы Харьковской области 20 февраля — россияне атаковали из РСЗО "Ураган" и сбрасывали авиабомбы

Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Харьковской области за прошедшие сутки, 20 февраля, город Купянск и Купянский район подверглись наибольшим атакам. Россияне применяли различные типы оружия.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Последствия атаки

По информации Синегубова, в Купянске в результате обстрела из РСЗО "Ураган" повреждены дома.

"Погиб 59-летний мужчина. Пострадала 60-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Также во время сброса авиабомбы (ФАБ-250) на Купянск были повреждены дома и погиб мужчина. Есть пострадавшие и в Купянске-Узловом.

Кроме того, под обстрелами и атаками россиян находились и другие громады Харьковской области.

Сообщение Синегубова в Telegram

Ранее глава ГВА Андрей Беседин опроверг информацию о том, что враг подошел вплотную к Купянску.

А в видеорепортаже корреспондентки Новини.LIVE Вероники Марченко можно узнать, как живут жители Купянска.