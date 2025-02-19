У Куп'янській МВА проінформували щодо ситуації в місті

Голова МВА Куп'янська Андрій Беседін. Фото: пресслужба МВА

У місті Куп'янськ Харківської області ситуація залишається без змін. Інформація про те, що ворог підійшов впритул до населеного пункту — не відповідає дійсності.

Про це заявив голова КМВА Андрій Беседін у коментарі Новини.LIVE у середу, 19 лютого.

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Ситуація в Куп'янську

"Інформація дійсно викривлена, тому що ми кожного дня повідомляємо, і ситуація поки незмінна. Ворог за два кілометри від межі міста Куп'янськ", — сказав Беседін.

Він уточнив, що ця відстань залишається незмінною вже два місяці. Сили оборони України дають гідну відсіч та утримують лінію, попри значну перевагу ворога в живій силі, техніці та авіації.

"Противнику не вдається просунутися ані на метр. Тривають запеклі бої в напрямках Синьківки, Голубівки та Петропавлівки", — зазначив голова МВА.

Беседін додав, що наші військові нищать ворога, не даючи йому зайти на лівий берег міста.

Карта DeepState

Нагадаємо, наприкінці січня знімальна група Новини.LIVE побувала у Куп'янську та поспілкувалася з місцевими мешканцями.

А 4 лютого стало відомо, що російські війська були змушені частково відійти з передових позицій на Куп'янському напрямку.