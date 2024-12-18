Обстрел Харькова 18 декабря — россияне попали в торговый центр

Россияне попали беспилотником в торговый центр в Харькове
Россияне снова обстреляли Харьков. Днем 18 декабря дроном ударили по одному из районов города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Оккупанты обстреляли Харьков
Как отметил Терехов, россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — отметил мэр города.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, удар по Харькову произошел около 12:00.
"Повреждена кровля здания ТРЦ. Информация о пострадавших не поступала", — отметил Синегубов.
Напомним, россияне обстреляли Черниговскую область. Из-за попадания в частный дом погиб мужчина.
Оккупанты пытаются коварно сорвать эвакуационные меры из опасных зон Херсонской области. Для этого разбрасывают на дорогах ловушки, на которых подрываются автобусы.
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