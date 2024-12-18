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Россияне попали беспилотником в торговый центр в Харькове

18 декабря 2024 14:39
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Харькова 18 декабря — россияне попали в торговый центр
Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Россияне снова обстреляли Харьков. Днем 18 декабря дроном ударили по одному из районов города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Как отметил Терехов, россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — отметил мэр города.

Обстрел Харькова 18 декабря
Сообщения об обстреле Харькова. Фото: скриншот

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, удар по Харькову произошел около 12:00.

"Повреждена кровля здания ТРЦ. Информация о пострадавших не поступала", — отметил Синегубов.

Обстрел Харькова 18 декабря
Сообщение Олега Синегубова об ударе по Харькову Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли Черниговскую область. Из-за попадания в частный дом погиб мужчина.

Оккупанты пытаются коварно сорвать эвакуационные меры из опасных зон Херсонской области. Для этого разбрасывают на дорогах ловушки, на которых подрываются автобусы.

Харьков обстрелы Игорь Терехов Олег Синегубов война в Украине війна

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