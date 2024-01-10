Росіяни влучили по цивільному об'єкту в Харкові — є постраждалі
Роійські загарбники влучили по цивільному об'єкту в Харкові. Неподалік від будівлі горять автомобілі. Відомо про дев'ять постраждалих.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Росіяни вдарили по цивільному об'єкту
"Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вірогідність жертв серед людей, що в ньому перебували", — повідомив Терехов.
Мер додав, що на парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. На місце вже виїхали усі відповідні служби.
Харків обстріляли ракетами С-300
"Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо ракетами С-300", — повідомив Синєгубов.
Синєгубов також підтвердив, що пошкоджено цивільний об‘єкт.
Правоохоронці та рятувальники продовжують оглядати місця "прильоту". Синєгубов також підтвердив, що пошкоджено цивільний об‘єкт.
"Є загорання авто, щодо постраждалих інформація встановлюється", — додав очільник ОВА.
Що відомо про постраждалих
Олег Синєгубов також додав, що за попердніми даними внаслідок обстрілу є шестеро постраждалих. Їм надається медична допомога.
Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до дев'яти.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові повідомляють про вибухи. Загарбники обстрілюють місто ракетими С-300. У Харківській і Сумській областях триває повітряна тривога.
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