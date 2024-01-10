Росіяни влучили по цивільному об'єкту в Харкові — є постраждалі

Вибух в місті вночі. Фото ілюстративне: Telegram Днепр Сейчас

Роійські загарбники влучили по цивільному об'єкту в Харкові. Неподалік від будівлі горять автомобілі. Відомо про дев'ять постраждалих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Пост мера Харкова Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Росіяни вдарили по цивільному об'єкту

"Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вірогідність жертв серед людей, що в ньому перебували", — повідомив Терехов.

Мер додав, що на парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. На місце вже виїхали усі відповідні служби.

Харків обстріляли ракетами С-300

Пост очільника ОВА Олега Синєгубова. Фото: скриншот

"Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо ракетами С-300", — повідомив Синєгубов.

Синєгубов також підтвердив, що пошкоджено цивільний об‘єкт.

Правоохоронці та рятувальники продовжують оглядати місця "прильоту". Синєгубов також підтвердив, що пошкоджено цивільний об‘єкт.

"Є загорання авто, щодо постраждалих інформація встановлюється", — додав очільник ОВА.

Що відомо про постраждалих

Пост Олега Синєгубова про постраждалих

Олег Синєгубов також додав, що за попердніми даними внаслідок обстрілу є шестеро постраждалих. Їм надається медична допомога.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до дев'яти.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові повідомляють про вибухи. Загарбники обстрілюють місто ракетими С-300. У Харківській і Сумській областях триває повітряна тривога.