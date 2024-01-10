В Харкові чутно вибухи — містяни ховаються в укриттях

Вибух у нічному місті. Фото: t.me/Crimeanwind

У Харкові повідомляють про вибухи. Загарбники обстрілюють місто ракетими С-300. У Харківській і Сумській областях триває повітряна тривога.

Про це повідомили у поліції Харкова.

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В Харкові повідомляють про вибухи. Містян закликають перебувати в укриттях.

Поліція також закликає повідомляти про влучання ворожих снарядів на лінію 102.

Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

У Сумській і Харківській області триває повітряна тривога.

Карта повітряних тривог України. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну. Загалом від початку війни на деокупованих територіях України знищено понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.