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В Харкові чутно вибухи — містяни ховаються в укриттях

10 січня 2024 22:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Харкові чутно вибухи — містяни ховаються в укриттях
Вибух у нічному місті. Фото: t.me/Crimeanwind
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові повідомляють про вибухи. Загарбники обстрілюють місто ракетими С-300. У Харківській і Сумській областях триває повітряна тривога.

Про це повідомили у поліції Харкова.

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Росіяни обстрілюють Харків

В Харкові повідомляють про вибухи. Містян закликають перебувати в укриттях.

Поліція також закликає повідомляти про влучання ворожих снарядів на лінію 102.

Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Харків
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

У Сумській і Харківській області триває повітряна тривога.

ТРивога
Карта повітряних тривог України. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну. Загалом від початку війни на деокупованих територіях України знищено понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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