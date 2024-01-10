В Харкові чутно вибухи — містяни ховаються в укриттях
У Харкові повідомляють про вибухи. Загарбники обстрілюють місто ракетими С-300. У Харківській і Сумській областях триває повітряна тривога.
Про це повідомили у поліції Харкова.
Росіяни обстрілюють Харків
В Харкові повідомляють про вибухи. Містян закликають перебувати в укриттях.
Поліція також закликає повідомляти про влучання ворожих снарядів на лінію 102.
Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.
У Сумській і Харківській області триває повітряна тривога.
Раніше ми повідомляли, що на Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну. Загалом від початку війни на деокупованих територіях України знищено понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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