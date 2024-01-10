Россияне попали по гражданскому объекту в Харькове — есть пострадавшие
Российские захватчики попали по гражданскому объекту в Харькове. Недалеко от здания горят автомобили. Известно о девяти пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Россияне ударили по гражданскому объекту
"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди находившихся в нем людей", — сообщил Терехов.
Мэр добавил, что на парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. На место уже выехали все соответствующие службы.
Харьков обстреляли ракетами С-300
"Российские кафиры ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно — ракетами С-300", — сообщил Синегубов.
Синегубов также подтвердил, что поврежден гражданский объект.
Правоохранители и ревировщики продолжают осматривать места прилета. Синегубов также подтвердил, что поврежден гражданский объект.
"Есть возгорание авто по пострадавшим — информация устанавливается", — добавил глава ОВА.
Что известно о пострадавших
Олег Синегубов также добавил, что по средним данным в результате обстрела есть шестеро пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.
Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших выросло до девяти.
Ранее мы сообщали, что в Харькове сообщают о взрывах. Захватчики обстреливают город ракетами С-300. В Харьковской и Сумской областях идет воздушная тревога.
Читайте Новини.LIVE!