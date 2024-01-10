Россияне попали по гражданскому объекту в Харькове — есть пострадавшие

Взрыв в городе ночью. Фото иллюстративное: Telegram Днепр Сейчас

Российские захватчики попали по гражданскому объекту в Харькове. Недалеко от здания горят автомобили. Известно о девяти пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Пост мэра Харькова Игоря Терехова. Фото: скриншот

Россияне ударили по гражданскому объекту

"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди находившихся в нем людей", — сообщил Терехов.

Мэр добавил, что на парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. На место уже выехали все соответствующие службы.

Харьков обстреляли ракетами С-300

Пост главы ОВА Олега Синегубова. Фото: скриншот

"Российские кафиры ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно — ракетами С-300", — сообщил Синегубов.

Синегубов также подтвердил, что поврежден гражданский объект.

Правоохранители и ревировщики продолжают осматривать места прилета. Синегубов также подтвердил, что поврежден гражданский объект.

"Есть возгорание авто по пострадавшим — информация устанавливается", — добавил глава ОВА.

Что известно о пострадавших

Пост Олега Синегубова о пострадавших.

Олег Синегубов также добавил, что по средним данным в результате обстрела есть шестеро пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших выросло до девяти.

Ранее мы сообщали, что в Харькове сообщают о взрывах. Захватчики обстреливают город ракетами С-300. В Харьковской и Сумской областях идет воздушная тревога.