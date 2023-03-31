Наслідки нічного обстрілу по Харкову - фото

Ракети влучили в об'єкти інфраструктури та приватні домоволодіння

Після нічного обстрілу Харкова 30 березня залишилися зруйновані приватні будинки, жахливі вирви та понівечені автівки. Фото наслідків - дивіться на Новини.LIVE.

"Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет влучили по об'єктах інфраструктури та приватних домоволодіннях", — повідомляє речник Харквської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Одна з ракет влучила на подвір'я 68-річної Тетяни Єгорової. Жінка минулого переїхала сюди з Північної Салтів.

"Прокинулась від того, що мене завалило. Як бухнуло, я вискочила. В мене ще й пожежа була - я сама засила", - згадує жінка.

Внаслідок ракетного удару пошкоджені приватні будинки, а уламками ракет побило машини.

Нагадаємо, що росія вночі завдала ракетної та дронової атаки по місту Харків. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.

Також, вночі російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню.