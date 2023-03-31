Наслідки нічного обстрілу по Харкову - фото

росіяни вночі обстріляли Харків: є постраждалі
Після нічного обстрілу Харкова 30 березня залишилися зруйновані приватні будинки, жахливі вирви та понівечені автівки. Фото наслідків - дивіться на Новини.LIVE.
-
Спортсмен та депутат Віталій Мерінов загинув на фронті
-
Намісник Києво-Печерської лаври поділився своїм баченням про майбутнє церкви
-
В Чорному морі окупанти збільшили корабельне угрупування
-
Українців закликали подбати про свої банківські картки: що сталось
-
Вагітна Тарабарова активно готується до появи малюка: що бере з собою у пологовий будинок
-
Наслідки обстрілів передмістя Запоріжжя: Єрмак опублікував відео
-
УПЦ МП не залишить територію Лаври: представники церкви пояснили причину
-
Дружина Гюндогана наполягає на трансфері футболиста до "Барселони"
-
Росіяни змінили акценти: Гуменюк про нову тактику окупантів
-
Чи може Трамп брати участь у виборах після кримінальних обвинувачень: що думають американці
"Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет влучили по об'єктах інфраструктури та приватних домоволодіннях", — повідомляє речник Харквської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Одна з ракет влучила на подвір'я 68-річної Тетяни Єгорової. Жінка минулого переїхала сюди з Північної Салтів.
"Прокинулась від того, що мене завалило. Як бухнуло, я вискочила. В мене ще й пожежа була - я сама засила", - згадує жінка.
Внаслідок ракетного удару пошкоджені приватні будинки, а уламками ракет побило машини.
Нагадаємо, що росія вночі завдала ракетної та дронової атаки по місту Харків. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.
Також, вночі російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню.