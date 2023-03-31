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росіяни вночі обстріляли Харків: є постраждалі

31 березня 2023 11:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Наслідки нічного обстрілу по Харкову - фото
Ракети влучили в об'єкти інфраструктури та приватні домоволодіння
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після нічного обстрілу Харкова 30 березня залишилися зруйновані приватні будинки, жахливі вирви та понівечені автівки. Фото наслідків - дивіться на Новини.LIVE.

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"Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет влучили по об'єктах інфраструктури та приватних домоволодіннях", — повідомляє речник Харквської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.  

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Одна з ракет влучила на подвір'я 68-річної Тетяни Єгорової. Жінка минулого переїхала сюди з Північної Салтів. 

"Прокинулась від того, що мене завалило. Як бухнуло, я вискочила. В мене ще й пожежа була - я сама засила", - згадує жінка. 

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Внаслідок ракетного удару пошкоджені приватні будинки, а уламками ракет побило машини.

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Нагадаємо, що росія вночі завдала ракетної та дронової атаки по місту Харків. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних. 

Також, вночі російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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