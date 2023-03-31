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россияне ночью обстреляли Харьков: есть пострадавшие

31 марта 2023 11:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Последствия ночного обстрела по Харькову.
Ракеты попали в объекты инфраструктуры и частные домовладения
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

После ночных обстрелов Харькова 30 марта остались разрушены частные дома, воронки и изуродованные автомобили. Фото последствий – смотрите на Новости.LIVE.

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"Обстрел производился, в частности, по Новобаварскому району. По меньшей мере, шесть ракет попали по объектам инфраструктуры и частным домовладениям" , — сообщает спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Одна из ракет попала во двор 68-летней Татьяны Егоровой. Женщина в прошлом году переехала сюда с Северной Салтовки.

"Проснулась от того, что меня завалило. Как бухнуло, я выскочила. У меня еще и пожар был - я сама гасила" , - вспоминает женщина.

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В результате ракетного удара повреждены частные дома, а обломками ракет побило машины.

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Напомним, что россия ночью нанесла ракетную и дроновую атаку по городу Харьков . В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.

Также ночью российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.

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