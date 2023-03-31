Последствия ночного обстрела по Харькову.

россияне ночью обстреляли Харьков: есть пострадавшие
После ночных обстрелов Харькова 30 марта остались разрушены частные дома, воронки и изуродованные автомобили. Фото последствий – смотрите на Новости.LIVE.
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"Обстрел производился, в частности, по Новобаварскому району. По меньшей мере, шесть ракет попали по объектам инфраструктуры и частным домовладениям" , — сообщает спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Одна из ракет попала во двор 68-летней Татьяны Егоровой. Женщина в прошлом году переехала сюда с Северной Салтовки.
"Проснулась от того, что меня завалило. Как бухнуло, я выскочила. У меня еще и пожар был - я сама гасила" , - вспоминает женщина.
В результате ракетного удара повреждены частные дома, а обломками ракет побило машины.
Напомним, что россия ночью нанесла ракетную и дроновую атаку по городу Харьков . В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.
Также ночью российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.