Последствия ночного обстрела по Харькову.

Ракеты попали в объекты инфраструктуры и частные домовладения

После ночных обстрелов Харькова 30 марта остались разрушены частные дома, воронки и изуродованные автомобили. Фото последствий – смотрите на Новости.LIVE.

"Обстрел производился, в частности, по Новобаварскому району. По меньшей мере, шесть ракет попали по объектам инфраструктуры и частным домовладениям" , — сообщает спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Одна из ракет попала во двор 68-летней Татьяны Егоровой. Женщина в прошлом году переехала сюда с Северной Салтовки.

"Проснулась от того, что меня завалило. Как бухнуло, я выскочила. У меня еще и пожар был - я сама гасила" , - вспоминает женщина.

В результате ракетного удара повреждены частные дома, а обломками ракет побило машины.

Напомним, что россия ночью нанесла ракетную и дроновую атаку по городу Харьков . В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.

Также ночью российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.