Росіяни 17 разів обстріляли Харківську область

Найбільше від дій окупантів постраждав Вовчанськ

Протягом 13 лютого російські окупаційні війська обстріляли 17 населених пунктів у трьох районах Харківської області. У Вовчанську, Дворічній та Куп’янську були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удар по Харківщині

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області.

Протягом минулої доби під удар потрапили 17 населених пунктів у Куп’янському, Харківському і Чугуївському районах.

Вовчанськ

Найбільше від російських снарядів постраждало місто Вовчанськ.

Там за добу були пошкоджені шість житлових будинків, крім того, відомо про ураження крамниць та вітрин торговельних павільйонів, адмінбудівлі Укртелекому.

Інші наслідки

У Куп’янську та Дворічній також були уражені житлові будинки.

У селі Моначинівка росіяни влучили у будівлю сільського клубу.

Міни на Харківщині

У селі Нова Гусарівка працівник Харківобленерго підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка".

У важкому стані 46-річний чоловік був госпіталізований.

Нагадаємо, що 10 лютого під час обстрілів поранення отримали дев’ятеро мешканців Харківської області.

Фото: Telegram Синєгубова