Россияне 17 раз обстреляли Харьковскую область

Россияне за сутки обстреляли почти два десятка населенных пунктов Харьковской области: последствия ударов
В течение 13 февраля российские оккупационные войска обстреляли 17 населённых пунктов в трех районах Харьковской области. В Волчанске, Дворичной и Купянске были повреждены жилые дома.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Удар по Харьковской области
Россияне продолжают обстреливать пограничные районы Харьковской области.
За прошедшие сутки под удар попали 17 населенных пунктов в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.
Волчанск
Больше всего от российских снарядов пострадал город Волчанск.
Там за сутки были повреждены шесть жилых домов, кроме того, известно о поражении магазинов и витрин торговых павильонов, админздания Укртелекома.
Другие последствия
В Купянске и Дворичной также были поражены жилые дома.
В селе Моначиновка россияне попали в здание сельского клуба.
Мины в Харьковской области
В селе Новая Гусаровка работник Харьковоблэнерго взорвался на противопехотной мини "Лепесток".
В тяжелом состоянии 46-летний мужчина был госпитализирован.
Напомним, что 10 февраля во время обстрелов ранения получили девять жителей Харьковской области.
Фото: Telegram Синегубова