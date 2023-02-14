Россияне 17 раз обстреляли Харьковскую область

Больше всего от действий оккупантов пострадал Волчанск

В течение 13 февраля российские оккупационные войска обстреляли 17 населённых пунктов в трех районах Харьковской области. В Волчанске, Дворичной и Купянске были повреждены жилые дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар по Харьковской области

Россияне продолжают обстреливать пограничные районы Харьковской области.

За прошедшие сутки под удар попали 17 населенных пунктов в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

Волчанск

Больше всего от российских снарядов пострадал город Волчанск.

Там за сутки были повреждены шесть жилых домов, кроме того, известно о поражении магазинов и витрин торговых павильонов, админздания Укртелекома.

Другие последствия

В Купянске и Дворичной также были поражены жилые дома.

В селе Моначиновка россияне попали в здание сельского клуба.

Мины в Харьковской области

В селе Новая Гусаровка работник Харьковоблэнерго взорвался на противопехотной мини "Лепесток".

В тяжелом состоянии 46-летний мужчина был госпитализирован.

Напомним, что 10 февраля во время обстрелов ранения получили девять жителей Харьковской области.

Фото: Telegram Синегубова